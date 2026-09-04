Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,924+0,13%KUZB0,029+0,86%BLNG7,55-1,05%IMOEX2 258,46+1,97%RTSI818,83+1,97%RGBI113,73+0,15%RGBITR773,04+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай

Инна Шульгина
Росконгресс
Росконгресс

Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Она также входит в число лидеров среди экспортеров угля и сжиженного природного газа (СПГ) в КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Путин обратил внимание, что в Китае завершается строительство нескольких энергоблоков АЭС российского дизайна. Ведется совместная разработка технологий для повышения эффективности и экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Регулярные контакты в рамках Российско-китайского энергетического бизнес-форума способствуют решению актуальных вопросов взаимодействия в топливно-энергетическом секторе.‍

«Рассчитываю, что и на нынешнем форуме ваша работа будет содержательной и плодотворной, а выдвинутые идеи и инициативы получат практическое применение», – сказал президент.

3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия в 2026 г. планирует поставить в КНР порядка 50 млрд кубометров газа. По его словам, в последние годы РФ поставляет значительный объем энергоносителей в страны, увеличивающие их потребление. Среди них Индия и Китай. Также Новак рассказал, что в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия поставляет около 80% от нефти, которая туда поступает в целом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте