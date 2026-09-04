Путин: Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай
Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Она также входит в число лидеров среди экспортеров угля и сжиженного природного газа (СПГ) в КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Путин обратил внимание, что в Китае завершается строительство нескольких энергоблоков АЭС российского дизайна. Ведется совместная разработка технологий для повышения эффективности и экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Регулярные контакты в рамках Российско-китайского энергетического бизнес-форума способствуют решению актуальных вопросов взаимодействия в топливно-энергетическом секторе.
«Рассчитываю, что и на нынешнем форуме ваша работа будет содержательной и плодотворной, а выдвинутые идеи и инициативы получат практическое применение», – сказал президент.
3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия в 2026 г. планирует поставить в КНР порядка 50 млрд кубометров газа. По его словам, в последние годы РФ поставляет значительный объем энергоносителей в страны, увеличивающие их потребление. Среди них Индия и Китай. Также Новак рассказал, что в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия поставляет около 80% от нефти, которая туда поступает в целом.