Силы ПВО России за неделю уничтожили более 6000 беспилотников ВСУ

В ночь на 4 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями. БПЛА также были ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря.