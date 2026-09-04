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Силы ПВО России за неделю уничтожили более 6000 беспилотников ВСУ

Ксения Наумчик
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 6093 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также перехватили и уничтожили 49 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

В министерстве сообщили, что силы Черноморского флота за неделю ликвидировали 14 безэкипажных катеров, принадлежавших военно-морским силам Украины.

В ночь на 4 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями. БПЛА также были ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря.

В течение 3 сентября было уничтожено 426 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

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