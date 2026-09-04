2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к вооруженному противостоянию с РФ. «Они ведут дело к военному столкновению с Россией. Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге», – отметил Грушко. 22 июня замглавы МИДа сообщил, что в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.