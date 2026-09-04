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Нарышкин: НАТО хочет ограничить потенциал РФ затягиванием конфликта на Украине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страны НАТО заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, рассчитывая таким образом сдержать потенциал России. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

По его словам, Североатлантический альянс решил ослабить Россию таким методом, проведя анализ готовности РФ и Запада к вооруженному столкновению.

«Вывод делается следующий: лучшим способом ограничения военно-технического и мобилизационного потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта. Эта фраза звучит как явка с повинной», – подчеркнул глава СВР (цитата по ТАСС).

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к вооруженному противостоянию с РФ. «Они ведут дело к военному столкновению с Россией. Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге», – отметил Грушко. 22 июня замглавы МИДа сообщил, что в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.

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