Мьянма намерена построить НПЗ для переработки нефти из России

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, за три дня работы ВЭФ было подписано соглашений на общую сумму в 6 трлн руб. Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Республика Корея, Индия и Мьянма прислали самые многочисленные делегации.