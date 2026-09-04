Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
JNOS27,76-0,43%CNY Бирж.12,885-0,17%IMOEX2 253,49+1,75%RTSI817,04+1,75%RGBI113,76+0,18%RGBITR773,24+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мьянма намерена построить НПЗ для переработки нефти из России

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мьянма намерена построить в специальной экономической зоне Давэй нефтеперерабатывающий завод, который будет работать на российской сырой нефти. Об этом министр электричества и энергетики У Ко Ко Луин заявил «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам министра, для работы НПЗ предполагается импортировать российскую сырую нефть и сформировать необходимые перерабатывающие мощности.

В зоне также планируется строительство электростанции. Страны уже ведут сотрудничество в сфере производства и распределения электроэнергии.‍

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, за три дня работы ВЭФ было подписано соглашений на общую сумму в 6 трлн руб. Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Республика Корея, Индия и Мьянма прислали самые многочисленные делегации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её