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За три дня работы ВЭФ было подписано соглашений на 6 трлн рублей

По словам Трутнева, в форуме принимают участие в том числе представители недружественных стран
Сергей Пахомов
Александр Жолобов / Фонд «Росконгресс»
Александр Жолобов / Фонд «Росконгресс»

За три дня работы Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано соглашений на общую сумму в 6 трлн руб. Об этом на пресс-конференции заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 трлн [руб]», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по данным Трутнева, участие в форуме приняли 17 представителей недружественных стран. Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Республика Корея, Индия и Мьянма прислали самые многочисленные делегации.

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ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стала «Дальний Восток – развитие во благо людей». В программу включено более 70 сессий, которые разделены на пять тематических треков.

В рамках пленарного заседания на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он затронул вопросы экономики, развития регионов и переговоров с Украиной. Кроме того, глава государства провел встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрало и президентом Индонезии Прабово Субианто.

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