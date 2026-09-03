За три дня работы ВЭФ было подписано соглашений на 6 трлн рублей

За три дня работы ВЭФ было подписано соглашений на 6 трлн рублейПо словам Трутнева, в форуме принимают участие в том числе представители недружественных стран
За три дня работы Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано соглашений на общую сумму в 6 трлн руб. Об этом на пресс-конференции заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 трлн [руб]», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, по данным Трутнева, участие в форуме приняли 17 представителей недружественных стран. Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Республика Корея, Индия и Мьянма прислали самые многочисленные делегации.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стала «Дальний Восток – развитие во благо людей». В программу включено более 70 сессий, которые разделены на пять тематических треков.
В рамках пленарного заседания на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он затронул вопросы экономики, развития регионов и переговоров с Украиной. Кроме того, глава государства провел встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрало и президентом Индонезии Прабово Субианто.