Фицо: Словакия не поддержит отказ от права вето в ЕС
Словакия выступит против предложения Евросоюза (ЕС) ограничить право вето при рассмотрении главных вопросов. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо после переговоров с болгарским коллегой Руменом Радевым.
«Право вето – это красная линия, мы не должны получать от Брюсселя приказы. Именно право вето гарантирует, что Европейский союз жизнеспособен», – подчеркнул словацкий премьер (цитата по ТАСС).
По его словам, в случае если ЕС откажется от этого права, организация потеряет возможность принимать компромиссные решения. Он подчеркнул, что ввиду этого вето нельзя ограничивать.
27 мая газета The Guardian писала, что ЕС рассматривает возможность ограничения права вето для новых членов организации. По данным издания, такой механизм могут ввести при принятии в объединение Черногории, считающейся одним из самых вероятных кандидатов на вступление. Затем такую практику могут распространить и на другие страны, вступающие в ЕС.
7 апреля Politico сообщило, что все больше стран Европейского союза выступают за пересмотр механизма принятия решений, который дает одному государству возможность блокировать инициативы всего объединения. По данным агентства, эту группу возглавляют Германия и Швеция.