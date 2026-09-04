Фицо: Словакия не поддержит отказ от права вето в ЕС

27 мая газета The Guardian писала, что ЕС рассматривает возможность ограничения права вето для новых членов организации. По данным издания, такой механизм могут ввести при принятии в объединение Черногории, считающейся одним из самых вероятных кандидатов на вступление. Затем такую практику могут распространить и на другие страны, вступающие в ЕС.