Бессент: ЕС присоединился к экономической блокаде Ирана

1 сентября Бессент в интервью CNBC сообщил, что США в ультимативной форме требуют от стран присоединения к экономическим санкциям против Ирана. По его словам, те, кто не хотят участвовать в этом, выступают против Вашингтона. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира».