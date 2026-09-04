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Бессент: ЕС присоединился к экономической блокаде Ирана

Сергей Пахомов
The White House
The White House

Евросоюз (ЕС) официально присоединился к американской операции «экономический изгой». Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент в X.

«Соединенные Штаты твердо стоят на своей позиции, поддерживая наших союзников в обеспечении того, чтобы иранская военная хунта не смогла использовать глобальную финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций», – написал министр.

Также поблагодарил страны ЕС за поддержку планов США. Он подчеркнул, что с помощью экономической блокады Вашингтон посылает исламской республике сигнал о полном ограничении финансовых потоков.

1 сентября Бессент в интервью CNBC сообщил, что США в ультимативной форме требуют от стран присоединения к экономическим санкциям против Ирана. По его словам, те, кто не хотят участвовать в этом, выступают против Вашингтона. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». 

20 августа президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Белый дом хочет добиться полной экономической изоляции исламской республики. Глава государства назвал направленные против Ирана меры «экономическим Днем Д».

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