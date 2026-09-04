В Боснии и Герцеговине 15-летняя школьница напала с ножом на сверстниц
В Боснии и Герцеговине 15-летняя школьница ранила ножом двух 14-летних девочек, сообщил портал Klix со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел днем во дворе одной из школ в районе Тузлы. Полиция получила сообщение от граждан о сильном шуме, доносившемся из школьного двора. Прибывшие на место сотрудники установили, что одна из девочек нанесла ранения двум 14-летним ученицам холодным оружием.
Пострадавших экстренно доставили в Университетский клинический центр Тузлы, где им оказали медицинскую помощь. По предварительной информации, жизни девочек ничто не угрожает.
Подозреваемая несовершеннолетняя находится под надзором сотрудников полиции. На месте происшествия работают сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции Тузлы, расследование проводит прокуратура Тузланского кантона.
1 сентября ученица седьмого класса напала с ножом и газовым баллончиком на педагогов и сверстников в школе № 2 города Канска Красноярского края. По данным местных СМИ со ссылкой на очевидцев, педагог не пострадал – на помощь ему пришла мать одного из учеников, которая вытолкнула девочку из класса. После этого нападавшая подожгла в коридоре бутылку с зажигательной смесью. Пострадали семь человек.
Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудило уголовное дело.