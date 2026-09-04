МИД РФ отверг уведомление NOTAM о небезопасности полетов над Россией

1 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России в ответ на эти высказывания сообщил, что Украина сделала «заявку на государственный терроризм».