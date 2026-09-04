МИД РФ отверг уведомление NOTAM о небезопасности полетов над Россией
МИД России категорически отверг выпущенное украинскими властями уведомление NOTAM о небезопасности воздушного пространства РФ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
Как отметили в министерстве, уведомления не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского неба. Также ведомство призвало генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуана Карлоса Саласара осудить угрозы Киева, направленные против гражданской авиации.
Кроме того, МИД потребовал принять меры в отношении Украины, чтобы пресечь подобные заявления. Там подчеркнули, что министерство полностью привержено обеспечению безопасности гражданской авиации.
2 сентября Росавиация сообщила, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
1 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России в ответ на эти высказывания сообщил, что Украина сделала «заявку на государственный терроризм».