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МИД РФ отверг уведомление NOTAM о небезопасности полетов над Россией

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

МИД России категорически отверг выпущенное украинскими властями уведомление NOTAM о небезопасности воздушного пространства РФ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, уведомления не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского неба. Также ведомство призвало генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуана Карлоса Саласара осудить угрозы Киева, направленные против гражданской авиации.

Кроме того, МИД потребовал принять меры в отношении Украины, чтобы пресечь подобные заявления. Там подчеркнули, что министерство полностью привержено обеспечению безопасности гражданской авиации.

2 сентября Росавиация сообщила, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.

1 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России в ответ на эти высказывания сообщил, что Украина сделала «заявку на государственный терроризм».

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