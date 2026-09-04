ВС России провели учения в Мурманской области
Вооруженные силы (ВС) России провели учения в городе Североморске Мурманской области, сообщило Минобороны.
В учениях было задействовано 750 военнослужащих, более 15 летательных аппаратов и 16 единиц спецтехники.
Учения проходили в два этапа: сначала был подготовлен аэродром к приему авиации, а затем обеспечен вылет вертолетов с площадки.
Параллельно с этим подразделения отработали прикрытие, наземную оборону аэродрома, а также развернули вспомогательный пункт управления.
В июле прошли учения ВС России и Китая. По словам контр-адмирала Сергея Синько, традиционные учения носили оборонительный характер и не направлены против третьих стран.