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ВС России провели учения в Мурманской области

Анна Суслова
МО РФ
МО РФ

Вооруженные силы (ВС) России провели учения в городе Североморске Мурманской области, сообщило Минобороны.

В учениях было задействовано 750 военнослужащих, более 15 летательных аппаратов и 16 единиц спецтехники.

Учения проходили в два этапа: сначала был подготовлен аэродром к приему авиации, а затем обеспечен вылет вертолетов с площадки.

Параллельно с этим подразделения отработали прикрытие, наземную оборону аэродрома, а также развернули вспомогательный пункт управления.

В июле прошли учения ВС России и Китая. По словам контр-адмирала Сергея Синько, традиционные учения носили оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

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