Путин: количество поездок внутри страны должно вырасти до 140 млн к 2030 году

В этом году россияне стали меньше путешествовать по России. В январе – августе 2026 г. количество туристических поездок внутри страны уменьшилось на 6% и составило 58 млн шт. При этом несмотря на уменьшение активности граждан в данном направлении, цены на путешествия продолжают расти. Так, представитель туроператора «Алеана» заявил об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7,4 дня на 9% до 82 637 руб. в январе – августе 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.