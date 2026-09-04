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Путин: количество поездок внутри страны должно вырасти до 140 млн к 2030 году

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

К 2030 г. количество путешествий по России должно вырасти до 140 млн поездок в год, заявил на заседании Российского оргкомитета «Победа» президент РФ Владимир Путин.

«Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 млн в год. Но они должны быть не только удобными, безопасными, интересными», – сказал он.

Путин подчеркнул, что главная цель проекта – получение гражданами знаний о культуре, истории, традициях страны, а также формирование чувства сопричастности с Отечеством.

Отдельно президент отметил работу программы Росмолодежи. Она относится к программам Минэкономразвития, которые определили уже более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе России. Кроме того, более 200 маршрутов программы «Дороги Победы» реализует Военно-историческое общество.

В этом году россияне стали меньше путешествовать по России. В январе – августе 2026 г. количество туристических поездок внутри страны уменьшилось на 6% и составило 58 млн шт. При этом несмотря на уменьшение активности граждан в данном направлении, цены на путешествия продолжают расти. Так, представитель туроператора «Алеана» заявил об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7,4 дня на 9% до 82 637 руб. в январе – августе 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

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