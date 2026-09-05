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Путин присвоил звание Героя Труда Собянину

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, звание ему присвоено за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города.

5 и 6 сентября в Москве отмечает 879-летие. Собянин в своем видеопоздравлении поблагодарил жителей столицы за работу на благо города, а также выразил особую признательность военнослужащим и всем, кто в тылу помогает приближать победу.

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