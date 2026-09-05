Путин присвоил звание Героя Труда Собянину
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, звание ему присвоено за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города.
5 и 6 сентября в Москве отмечает 879-летие. Собянин в своем видеопоздравлении поблагодарил жителей столицы за работу на благо города, а также выразил особую признательность военнослужащим и всем, кто в тылу помогает приближать победу.