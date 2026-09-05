На ЗАЭС начался режим тишины

В августе из-за повреждения линия была отключена действием автоматики. С тех пор энергия поступает на ЗАЭС за счет дизель-генераторов. Сотрудники станции круглосуточно контролируют все параметры ее безопасности. На ЗАЭС подчеркнули, что ситуация контролируемая.