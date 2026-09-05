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На ЗАЭС начался режим тишины

Инна Шульгина

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) начался локальный режим тишины. Он необходим для ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи «Ферросплавная-1», сообщили в Telegram-канале электростанции.

Очередное локальное перемирие при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, ранее сообщали в агентстве.

В августе из-за повреждения линия была отключена действием автоматики. С тех пор энергия поступает на ЗАЭС за счет дизель-генераторов. Сотрудники станции круглосуточно контролируют все параметры ее безопасности. На ЗАЭС подчеркнули, что ситуация контролируемая.

Линия была повреждена 20 августа, после чего ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение. Оборудование сработало в штатном режиме, без нарушений в работе систем безопасности.

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