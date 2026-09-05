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Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами

Инна Шульгина

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приветствовал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера словами: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно данным агентства, кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл в резиденцию посла США в Москве.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Самолет с американскими представителями приземлился во «Внуково». Дмитриев встретил гостей. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.

Президент США Дональд Трамп говорил, что у американских представителей есть предложение по прекращению конфликта на Украине. После визита в Москву они отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ. The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Уиткофф и Кушнер будут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита спецпредставителей США.

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