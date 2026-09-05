Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами

Президент США Дональд Трамп говорил, что у американских представителей есть предложение по прекращению конфликта на Украине. После визита в Москву они отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ. The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Уиткофф и Кушнер будут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита спецпредставителей США.