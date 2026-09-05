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Путин присвоил звания трудовой доблести еще 12 городам России

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» городам Бийск, Березники, Вятские поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Звания были присвоены за значительный вклад жителей городов в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промпредприятиях и «проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Статус трудовой доблести этим городам предложил присвоить президент РАН Геннадий Красников на заседании оргкомитета «Победа» 4 сентября. По его словам, в период Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами госкомитета обороны.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 г., чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Звание присваивают городу, жители которого внесли значительный вклад в победу.

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