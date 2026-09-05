Путин дал поручение о расширении учебников на родных языках коренных народов РФ
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов РФ. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с представителями коренных малочисленных народов России на просветительском марафоне «Знание. Первые» 30 апреля.
Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента. Расширение линейки учебников и учебных пособий требуется для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов. Речь также о включаемых в федеральный перечень учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Нужно также предусмотреть финансовую поддержку издания таких учебников и пособий. Срок исполнения поручения – до 20 декабря 2026 г.
В августе «Ведомости» писали, что всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, включенных в соответствующий перечень правительства. Их общая численность составляет 315 161 человек (0,2% населения страны), а средняя – 6705. Среди них 15 народов насчитывают менее 1000 человек (самые малочисленные – кереки, всего 23 человека), а девять – более 10 000 человек. Лидерами по численности являются ненцы (49 800 человек в 2021 г., на грани лимита, установленного законом), абазины (43 340) и эвенки (37 840).