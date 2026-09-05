Путин дал поручение о расширении учебников на родных языках коренных народов РФ

В августе «Ведомости» писали, что всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, включенных в соответствующий перечень правительства. Их общая численность составляет 315 161 человек (0,2% населения страны), а средняя – 6705. Среди них 15 народов насчитывают менее 1000 человек (самые малочисленные – кереки, всего 23 человека), а девять – более 10 000 человек. Лидерами по численности являются ненцы (49 800 человек в 2021 г., на грани лимита, установленного законом), абазины (43 340) и эвенки (37 840).