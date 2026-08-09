Коренные и малочисленные: народы в России в цифрах и графиках

В период с 2002 по 2021 г. выросла численность (людей, которые причисляют себе к данному этносу) лишь 13 коренных малочисленных народов из 47 (не считая пять народов, данные о которых Росстат в предыдущие годы не приводил: алюторцы, сету, теленгиты, тубалары и челканцы). Наибольший рост показали сойоты (проживают в Бурятии, их число выросло, по данным переписи, на 58% с 2769 человек в 2002 г. до 4380 в 2021 г.), тувинцы-тоджинцы (Тува, рост на 64% до 4380 человек) и самые малочисленные кереки (Чукотка): если в 2002 г. себя причисляли к ним восемь человек, а в 2010 г. – четыре, то в 2021 г. – уже 23.