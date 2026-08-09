Коренные и малочисленные: народы в России в цифрах и графиках

Коренные и малочисленные: народы в России в цифрах и графикахНа 47 таких этносов приходится 0,2% населения страны
Каждый год 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира – дата, утвержденная Генассамблеей ООН в 1994 г. для привлечения внимания к потребностям этих групп населения. По данным ООН, в 90 странах насчитывается около 476 млн представителей коренных народов – это 6% населения планеты. Порядка 315 000 из них проживают в России.
Всего в РФ, согласно Всероссийской переписи населения 2021 г., проживают порядка 147,2 млн человек. Русские составляют более 105 млн – это доминирующий этнос. Численность еще пяти национальностей – татар, чеченцев, башкир, чувашей и аварцев – насчитывает свыше 1 млн человек каждая.
На десятку самых распространенных народов приходится почти 81% численности населения России, еще 11,3% респондентов не указали этническую принадлежность в ходе переписи, а на остальные 184 национальности – лишь 8,1%. При этом их средняя численность составляет 55 640 человек, а медианная – всего 3028. 20 этносов насчитывают менее 100 человек (самые малочисленные – курманчи, их всего четверо, по данным переписи), а 59 – менее 1000.
Однако в соответствии с принятым еще в 1999 г. законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» таковыми могут быть признаны только те, которые:
насчитывают менее 50 000 человек (таких в РФ 145);
проживают на территориях традиционного расселения своих предков;
сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы;
осознают себя самостоятельными этническими общностями.
Всего на данный момент в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, которые включены в соответствующий перечень правительства. Их общая численность – 315 161 человек (0,2% населения страны), а средняя – 6705.
Среди них 15 народов насчитывают менее 1000 человек (самые малочисленные – кереки, всего 23 человека), а девять – более 10 000 человек. Лидеры по численности – ненцы (49 800 человек в 2021 г., на грани лимита, установленного законом), абазины (43 340) и эвенки (37 840).
Почти 37% населения всех коренных малочисленных народов проживают на территории Урала и Западной Сибири, еще 36% – Дальнего Востока, 17% – на севере европейской части России и Кавказе, а 10% – Южной и Восточной Сибири.
Помимо общего перечня существует также список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (последний раз обновлен в 2011 г.). В него входят 40 народов, не включены абазины (проживают преимущественно в Карачаево-Черкесии), ижорцы и водь (Ленобласть), нагайбаки (Челябинская область), шапсуги (Краснодарский край), сету (Псковская область), и бесермяне (Удмуртия).
География расселения коренных малочисленных народов охватывает 39 регионов России. Наиболее крупные сообщества зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (48 350 человек – ненцы, ханты, селькупы и др.), Якутии (42 080 – эвенки, эвены, долганы и др.), Карачаево-Черкесии (37 700 абазин), Ханты-Мансийском АО (32 340 – ханты, манси, ненцы и др.), а также в Хабаровском крае (21 300 – нанайцы, эвенки, ульчи и др.). Самым разнообразным по этническому составу считается Красноярский край – там проживают, по данным переписи 2021 г., представители сразу десяти народов (долганы, ненцы, эвенки, кеты, нганасаны), всего 15 730 человек. В Москве – 390 человек (абазины, эвенки и эвены), а в Подмосковье – 102 абазина.
В период с 2002 по 2021 г. выросла численность (людей, которые причисляют себе к данному этносу) лишь 13 коренных малочисленных народов из 47 (не считая пять народов, данные о которых Росстат в предыдущие годы не приводил: алюторцы, сету, теленгиты, тубалары и челканцы). Наибольший рост показали сойоты (проживают в Бурятии, их число выросло, по данным переписи, на 58% с 2769 человек в 2002 г. до 4380 в 2021 г.), тувинцы-тоджинцы (Тува, рост на 64% до 4380 человек) и самые малочисленные кереки (Чукотка): если в 2002 г. себя причисляли к ним восемь человек, а в 2010 г. – четыре, то в 2021 г. – уже 23.
В то же время численность 29 народов сократилась. Сильнее всего – вепсов (Ленобласть, сокращение на 43% до 4687 человек), чулымцев (Томская область, сокращение на 42% до 382 человек) и нагайбаков (Челябинская область, сокращение на 40% до 5759 человек).
В целом более многочисленные коренные народы России в XXI в. показывают большую устойчивость по сравнению с остальными. Среди девяти народов, чья численность в 2002 г. превышала 10 000 человек, восемь смогли увеличить этот показатель к 2021 г. Исключение – шорцы (проживают преимущественно в Кемеровской области), которых стало меньше на четверть (до 10 581 человека).
Одним фактором, влияющих на демографическую динамику, является урбанизация. Высокая доля городского населения зачастую коррелирует со снижением численности этноса из‑за ассимиляции. Яркий пример – уже упомянутые шорцы, у которых доля городского населения составляет максимальные 68%, вепсы (57%) и нивхи (51%). А народы с минимальной долей горожан – тувинцы-тоджинцы (всего 2%) и сойоты (7%) – наоборот, показали рекордный рост (на 64 и 58% соответственно).
При этом некоторые этносы выбиваются из общего тренда. Например, манси при одном из самых высоких уровней урбанизации (57%) и юкагиры (49%) тоже показали рост численности – на 8 и 20% соответственно. В целом доля городского населения среди наиболее многочисленных коренных народов варьируется от 17 до 38%.
Сохранение языков – еще один индикатор устойчивости этносов. Лишь у трех народов доля владеющих национальным языком превышает 50%. Это абазины (67% владеющих языком), долганы (58%) и телеуты (52%). Еще у пяти этносов этот показатель выше 30%. В остальных случаях уровень владения значительно ниже: например, среди эвенков – лишь 14%, а среди тофалар – менее 1%.
В целом из пяти крупнейших по числу носителей в 2010 г. языков четыре продемонстрировали снижение распространенности. Так, за десять лет число владеющих чукотским языком сократилось почти на 50% (до 2600 человек), абазинским – на 20% (до 30 200 человек), хантыйским – на 4% (до 24 500 человек), а эвенским – на 6% (до 5300 человек). Единственный относительно крупный язык – ненецкий – показал за этот период рост на 12% до 24 500 говорящих на нем.
Наибольший прирост показали языки с крайне низкой исходной базой. Так, если в 2010 г. на алюторском языке говорили, по данным переписи, лишь 25 человек, то в 2021 г. – уже 172 (+590%), число носителей ительменского языка выросло с 82 до 532 человек (+550%), а орочского – с 8 до 43 (+440%). В общей сложности из 36 языков малочисленных коренных народов рост числа говорящих зафиксирован по 20 из них.
По российскому законодательству представителям всех 47 малочисленных коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни, положен целый ряд льгот:
право на замену срочной военной службы альтернативной гражданской (АГС);
право безвозмездно и вне квот использовать земли традиционного проживания для традиционного хозяйства и промыслов;
право на компенсации за экологический ущерб хозяйству из-за промышленного освоения территорий;
более ранний выход на пенсию (55 лет для мужчин, 50 для женщин), но только для представителей 40 коренных народов «северно-дальневосточного» перечня;
власти регионов должны создавать благоприятные условия для сохранения среды обитания и традиционных промыслов, а также поддерживать национальные школы и культурные центры.