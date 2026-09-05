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Главная / Политика /

Путин: нужно укреплять устойчивость российской государственности

Ася Султанова

Устойчивость российской государственности необходимо укреплять, несмотря на угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с пятеркой предвыборного списка «Единой России».

Как заявил президент, Россия должна без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию и устойчивость государственности, несмотря на сложности и постоянные внешние угрозы, идти по пути укрепления страны в соответствии с Конституцией. Глава государства подчеркнул, что необходимо формировать органы власти, в том числе представительные, и парламент, чтобы решения по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения принимались вовремя. Путин отметил, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым.

28 июня партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. 

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