Путин: нужно укреплять устойчивость российской государственности

Как заявил президент, Россия должна без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию и устойчивость государственности, несмотря на сложности и постоянные внешние угрозы, идти по пути укрепления страны в соответствии с Конституцией. Глава государства подчеркнул, что необходимо формировать органы власти, в том числе представительные, и парламент, чтобы решения по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения принимались вовремя. Путин отметил, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым.