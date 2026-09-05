Путин: для защиты неба от украинских атак нужен единый командир

«Это, понятно, и Министерство обороны, это и госбезопасность, пограничные службы. Это и региональная составляющая, то есть мобильные огневые группы БАРС. И время принятия решения сильно сжато. Хотел бы попросить вас рассмотреть этот опыт для масштабирования», – сказал Поддубный, предложив, на усмотрение президента, создать соответствующий координационный орган.