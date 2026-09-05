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Путин: для защиты неба от украинских атак нужен единый командир

Инна Шульгина

Чтобы защитить российское небо от атак вооруженных сил Украины (ВСУ), необходим единый командир. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров партии «Единая Россия».

Герой России Евгений Поддубный сообщил Путину, что, по его мнению, в Курской области сложился «прекрасный опыт формирования ситуационного центра, в котором обеспечено бесшовное и очень быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба».

«Это, понятно, и Министерство обороны, это и госбезопасность, пограничные службы. Это и региональная составляющая, то есть мобильные огневые группы БАРС. И время принятия решения сильно сжато. Хотел бы попросить вас рассмотреть этот опыт для масштабирования», – сказал Поддубный, предложив, на усмотрение президента, создать соответствующий координационный орган.

Путин ответил, что «нужен не координационный орган, нужен командир», «единый начальник». Глава государства назвал идею правильной и добавил, что поговорит с военными на эту тему.

«Одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка», – отметил президент.

В конце июня партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.

Выборы в Госдуму пройдут в России С 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. 

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