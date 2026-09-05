Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Кремль. Вместе с ними в кортеже находился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости».
До этого сообщалось, что самолет с американскими представителями 5 сентября приземлился во «Внуково». В аэропорту Уиткоффа и Кушнера встретил Дмитриев. Около 13:15 мск их кортеж выехал в сторону центра Москвы.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После переговоров в Москве американские представители отправятся в Киев.
Путин также распорядился с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. По словам Пескова, пауза связана с визитом американских переговорщиков.