Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет 5 сентября. После визита в Москву спецпосланники США отправятся в Киев. Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с приездом спецпредставителей США.
Уиткофф и Кушнер приехали в Москву 5 сентября. Во «Внуково» их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 мск их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Кушнер и Уиткофф приедут с предложением по прекращению конфликта на Украине.