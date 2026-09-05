Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет 5 сентября. После визита в Москву спецпосланники США отправятся в Киев. Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с приездом спецпредставителей США.