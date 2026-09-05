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Главная / Политика /

Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет 5 сентября. После визита в Москву спецпосланники США отправятся в Киев. Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с приездом спецпредставителей США.

Уиткофф и Кушнер приехали в Москву 5 сентября. Во «Внуково» их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 мск их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Кушнер и Уиткофф приедут с предложением по прекращению конфликта на Украине.

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