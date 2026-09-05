Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером идут более двух часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются более двух часов.
Встреча началась около 19:55 мск. С российской стороны в ней участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В аэропорту «Внуково» их встретил Дмитриев. После переговоров в российской столице американские представители планируют отправиться в Киев.
В начале встречи Путин назвал ситуацию, которую предстоит обсудить, непростой. Он попросил передать президенту США Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. По словам российского лидера, Трамп «заходит в непростую ситуацию», но продолжает попытки внести вклад в урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Президент также подчеркнул важность прямых контактов с американской стороной и доверия к посредникам. По словам Путина, уровень доверия российской стороны к Уиткоффу и Кушнеру довольно высокий.
Уиткофф в начале переговоров поблагодарил президента за прием в Кремле и передал ему наилучшие пожелания от Трампа. Он также сообщил, что семья бывшего американского морпеха Роберта Гилмана благодарна Путину за его освобождение.