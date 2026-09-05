Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилисьВстреча продлилась около трех часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле завершились. Они продлились около трех часов. Кортеж американских представителей покинул территорию Кремля, передает «РИА Новости».
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В начале встречи Путин назвал ситуацию, которую сторонам предстоит обсудить, непростой. Он также попросил передать президенту США Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Российский лидер отметил, что Трамп «заходит в непростую ситуацию», но продолжает попытки внести вклад в урегулирование украинского конфликта.
Путин также подчеркнул важность прямых контактов с американской стороной. По его словам, уровень доверия Москвы к Уиткоффу и Кушнеру довольно высокий, а подобные контакты «всегда идут на пользу».
Уиткофф в начале переговоров поблагодарил Путина за прием в Кремле и передал ему наилучшие пожелания от Трампа. Он также сообщил, что семья бывшего американского морпеха Роберта Гилмана благодарна российскому президенту за его освобождение.