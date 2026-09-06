Российские средства ПВО за сутки сбили 400 украинских беспилотников

В результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону пострадало четыре человека. Губернатор региона Юрий Слюсарь также сообщил, что в Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив поезда: семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа.