Российские средства ПВО за сутки сбили 400 украинских беспилотников
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 400 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы, сообщило Минобороны РФ.
Российские военные также нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.
За ночь 6 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону пострадало четыре человека. Губернатор региона Юрий Слюсарь также сообщил, что в Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив поезда: семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа.