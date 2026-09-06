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Главная / Политика /

Российские средства ПВО за сутки сбили 400 украинских беспилотников

Антон Потоков

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 400 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы, сообщило Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.

За ночь 6 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону пострадало четыре человека. Губернатор региона Юрий Слюсарь также сообщил, что в Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив поезда: семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа.

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