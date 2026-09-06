Песков: публичность встречи Путина с Уиткоффом говорит об укреплении доверия

5 сентября, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов.