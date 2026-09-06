Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP90,4-1,39%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,97+0,15%RGBITR775,38+0,24%
Главная / Политика /

Песков: публичность встречи Путина с Уиткоффом говорит об укреплении доверия

Татьяна Мозолевская

Публичность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», – отметил Песков.

Он также объяснил, почему в официальные материалы о встрече вошли не только протокольные моменты. «Как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать», – сказал представитель Кремля.

5 сентября, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов.

Читайте также:Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте