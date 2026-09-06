Песков: публичность встречи Путина с Уиткоффом говорит об укреплении доверия
Публичность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», – отметил Песков.
Он также объяснил, почему в официальные материалы о встрече вошли не только протокольные моменты. «Как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать», – сказал представитель Кремля.
5 сентября, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов.