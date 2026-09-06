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Главная / Политика /

Песков объяснил выбор Кремлевского дворца для встречи с представителями США

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин хотел показать спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру красоты Большого Кремлевского дворца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

По его словам, Путин принял Уиткоффа и Кушнера 5 сентября в Красной гостиной Большого Кремлевского дворца, чтобы проявить гостеприимство и познакомить американцев с историей и современностью России.

«Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и действительно – и Уиткофф, и Кушнер с симпатией относятся к России. И конечно, показать им большую часть нашей истории и современности – одновременно это желание просто проявить гостеприимство», – сказал Песков.

5 сентября Уиткофф и Кушнер приехали в Москву. Представители США встретились с Путиным, беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.

Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

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