Песков объяснил выбор Кремлевского дворца для встречи с представителями США
Президент России Владимир Путин хотел показать спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру красоты Большого Кремлевского дворца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
По его словам, Путин принял Уиткоффа и Кушнера 5 сентября в Красной гостиной Большого Кремлевского дворца, чтобы проявить гостеприимство и познакомить американцев с историей и современностью России.
«Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и действительно – и Уиткофф, и Кушнер с симпатией относятся к России. И конечно, показать им большую часть нашей истории и современности – одновременно это желание просто проявить гостеприимство», – сказал Песков.
5 сентября Уиткофф и Кушнер приехали в Москву. Представители США встретились с Путиным, беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.