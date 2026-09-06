Рябков допустил проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая

Замминистра сказал, что идея есть и уже попала в публичное пространство, но говорить о начале подготовки пока рано. По его словам, все зависит от того, как будет сформулирована содержательная часть. Он добавил, что такие форматы, как РИК, на высшем уровне значимы и посылают нужные сигналы. При этом Рябков отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался.