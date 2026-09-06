Рябков допустил проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая
Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США возможно, но о подготовке такого мероприятия пока речь не идет. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра сказал, что идея есть и уже попала в публичное пространство, но говорить о начале подготовки пока рано. По его словам, все зависит от того, как будет сформулирована содержательная часть. Он добавил, что такие форматы, как РИК, на высшем уровне значимы и посылают нужные сигналы. При этом Рябков отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался.
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он сообщил в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. В августе Ушаков заявил о возможной встрече Путина и Трампа на саммите в Китае.
Саммит АТЭС пройдет 18 –19 ноября в Шэньчжэне. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество. Российскую делегацию возглавит Путин.