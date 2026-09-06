Министр экономики и финансов Ирана прибыл в Москву для переговоров с Силуановым

1 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке на саммите ШОС заявил, что Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. «Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.