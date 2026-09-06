Министр экономики и финансов Ирана прибыл в Москву для переговоров с Силуановым
Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для проведения переговоров с главой Министерства финансов России Антоном Силуановым, сообщил IRIB.
Маданизаде возглавил иранскую делегацию, прибывшую в международный аэропорт «Шереметьево». В аэропорту его встретил посол Ирана в России Казем Джалали.
В рамках визита министр также проведет консультации по линии БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также примет участие во встрече с иранскими и российскими предпринимателями и торговыми представителями.
1 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке на саммите ШОС заявил, что Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. «Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.
В ходе встречи Путин также сообщил, что отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно по всем направлениям.