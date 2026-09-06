Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL991-1,31%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%RGBITR775,42+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Министр экономики и финансов Ирана прибыл в Москву для переговоров с Силуановым

Татьяна Мозолевская

Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву для проведения переговоров с главой Министерства финансов России Антоном Силуановым, сообщил IRIB.

Маданизаде возглавил иранскую делегацию, прибывшую в международный аэропорт «Шереметьево». В аэропорту его встретил посол Ирана в России Казем Джалали.

В рамках визита министр также проведет консультации по линии БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также примет участие во встрече с иранскими и российскими предпринимателями и торговыми представителями.

1 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке на саммите ШОС заявил, что Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. «Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.

В ходе встречи Путин также сообщил, что отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно по всем направлениям.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте