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Путин: в России солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

Антон Потоков

Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.

В ходе встречи Путин также сообщил, что отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно по всем направлениям.

4 июня Путин говорил, что Иран доказал, что его интересы надо учитывать. Российская сторона тогда заявляла, что готова содействовать возможным договоренностям США и Ирана. 

Российский лидер находится в Бишкеке, где проходит заседание Совета глав государств – членов ШОС. Помимо Пезешкиана у Путина также состоятся двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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