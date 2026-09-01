Путин: в России солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы
Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.
В ходе встречи Путин также сообщил, что отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно по всем направлениям.
Российский лидер находится в Бишкеке, где проходит заседание Совета глав государств – членов ШОС. Помимо Пезешкиана у Путина также состоятся двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.