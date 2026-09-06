Число жертв оползня в Тибете превысило 40 человек

5 сентября число погибших в результате наводнения в Непале достигло 1344 человек. Власти извлекли 843 тела, в том числе 85 детей. Спасатели продолжают поиски 4898 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений.