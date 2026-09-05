Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1344 человек

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 1344 человек, пишет The Economic Times со ссылкой на местную полицию. Власти извлекли 843 тела, в том числе 85 детей. Спасатели продолжают поиски 4898 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений.