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Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1344 человек

Ася Султанова

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 1344 человек, пишет The Economic Times со ссылкой на местную полицию. Власти извлекли 843 тела, в том числе 85 детей. Спасатели продолжают поиски 4898 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений.

1 сентября было известно о 1056 погибших. 4 сентября трех человек нашли живыми на 10-й день спасательной операции в разрушенном из-за паводка туннеле ГЭС «Тришули 3A» в Непале. 30 августа МИД РФ сообщил, что количество российских граждан, которые числятся пропавшими, выросло до девяти.

Паводок в Непале произошел 26 августа на реке Бхотекоши. Он пришел со стороны Тибета. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.

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