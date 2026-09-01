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Число погибших при наводнении в Непале возросло до 1056

Антон Потоков

Количество погибших при разрушительном наводнении в Непале увеличилось до 1056. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

Накануне было известно о 903 погибших.

Паводок в Непале произошел 26 августа на реке Бхотекоши. Он пришел со стороны Тибета. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции.

Граница Тибета и Непала, где прошла стихия, является популярным туристическим маршрутом. 30 августа МИД России сообщил со ссылкой на российское посольство в Непале, что количество российских граждан, которые числятся пропавшими в Непале, выросло до девяти.

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