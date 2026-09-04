Трех человек нашли живыми в Непале на 10-й день спасательной операции
Как минимум три человека были обнаружены живыми на 10-й день спасательной операции в разрушенном из-за паводка туннеле ГЭС «Тришули 3A» в Непале. Об этом сообщил местный депутат Рама Неупане в Facebook
«Из туннеля спасен Санджай Сах. Поступила информация, что внутри есть и другие. Поисково-спасательная операция продолжается», – написал он (цитата по ТАСС).
26 августа на реке Бхотекоши в Непале начался паводок. Он пришел со стороны Тибета. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. 1 сентября Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию сообщало, что количество погибших при наводнении увеличилось до 1056.
30 августа МИД РФ сообщил, что количество российских граждан, которые числятся пропавшими в Непале, выросло до девяти.