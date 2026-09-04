Трех человек нашли живыми в Непале на 10-й день спасательной операции

Как минимум три человека были обнаружены живыми на 10-й день спасательной операции в разрушенном из-за паводка туннеле ГЭС «Тришули 3A» в Непале. Об этом сообщил местный депутат Рама Неупане в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .