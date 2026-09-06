В Финляндии ограничили доступ к историческим материалам из России до 9999 года
Национальный архив Финляндии запретил свободный доступ к историческим материалам, полученным из России, сообщил Yle. Согласно информации на сайте архива, ограничение действует с осени 2022 г. до конца 9999 г.
Речь идет, в частности, о рисунках начала XX в. с видами крепости Свеаборг и других исторических документах. Сейчас их можно просматривать только в читальных залах Национального архива в «контролируемых условиях». Дистанционный доступ к материалам пока не предоставляется.
По данным Yle, с 2005 г. в рамках сотрудничества с российскими архивами в Финляндию поступил около миллиона страниц исторических документов, посвященных событиям 1500–1990 гг. На их приобретение и копирование из государственного бюджета было потрачено более 1 млн евро. Согласно заключенным соглашениям, материалы должны быть доступны как в читальных залах, так и в электронном виде.
Профессор истории Дмитрий Фролов, до конца 2022 г. занимавший в Национальном архиве должность руководителя по развитию и связям с Россией и бывшими советскими республиками, заявил, что ранее добивался свободного доступа к этим материалам в интернете. По его словам, Федеральное архивное агентство Финляндии выступало против такой возможности, однако в последние соглашения соответствующий пункт был включен. Фролов предположил, что архив мог прибегнуть к самоцензуре.
Генеральный директор Национального архива Финляндии Пяйви Хаппонен отвергла эти обвинения. Она заявила, что ограничения основаны на ранее заключенных соглашениях, а после февраля 2022 г. архив не поддерживал контактов с российской стороной.
Бывший глава Национального архива Юсси Нуортева усомнился в законности ограничений. Он отметил, что архив не может самостоятельно принимать решения, нарушающие свободу научных исследований. Нуортева также сообщил, что из интернета исчезла база данных о советских заключенных, содержавшихся финскими властями в лагерях Восточной Карелии в 1941–1944 г.
Хаппонен связала удаление базы с рисками информационной безопасности на фоне обвинений России в геноциде в Восточной Карелии.
3 сентября стало известно, что власти Финляндии хотят продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 г. для «борьбы с миграцией и укрепления безопасности».