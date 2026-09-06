В Финляндии ограничили доступ к историческим материалам из России до 9999 года

Профессор истории Дмитрий Фролов, до конца 2022 г. занимавший в Национальном архиве должность руководителя по развитию и связям с Россией и бывшими советскими республиками, заявил, что ранее добивался свободного доступа к этим материалам в интернете. По его словам, Федеральное архивное агентство Финляндии выступало против такой возможности, однако в последние соглашения соответствующий пункт был включен. Фролов предположил, что архив мог прибегнуть к самоцензуре.