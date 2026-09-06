WSJ: на Украине могут легализовать порноиндустрию ради налоговых поступлений

По оценке депутата Ярослава Железняка, одного из авторов законопроекта и главы финансового комитета парламента, налогообложение отрасли может приносить государству до $25 млн в год. По оценкам законодателей, этих средств может хватить примерно на закупку 30 000 беспилотников.