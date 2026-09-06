WSJ: на Украине могут легализовать порноиндустрию ради налоговых поступлений
На Украине могут легализовать порноиндустрию, сообщила The Wall Street Journal.
Законопроект о легализации данной сферы после одобрения в первом чтении в июле ожидает второго рассмотрения в Верховной раде. Сторонники инициативы предлагают вывести уже существующую онлайн-индустрию из правовой неопределенности и включить ее в налоговую систему.
По оценке депутата Ярослава Железняка, одного из авторов законопроекта и главы финансового комитета парламента, налогообложение отрасли может приносить государству до $25 млн в год. По оценкам законодателей, этих средств может хватить примерно на закупку 30 000 беспилотников.
Согласно данным, представленным налоговым органам, в 2023 г. 7900 граждан Украины заработали более $131 млн на платформе OnlyFans. При этом производство и распространение порнографии на Украине остаются незаконными, из-за чего декларирование соответствующих доходов потенциально может повлечь уголовное преследование.
Сторонники инициативы считают, что легализация позволит расширить налоговую базу, сократить возможности для коррупции и направить дополнительные средства на оборонные нужды страны.
4 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 г. По его словам, на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями.
28 августа Bloomberg писал, что Украина сталкивается с углубляющимся дефицитом в финансировании обороны. Киев при этом пытается сохранить доступ к миллиардам долларов помощи, обещанной западными партнерами. По данным агентства, дефицит бюджета Украины в 2027 г., вероятно, окажется выше прежних прогнозов, что потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза.