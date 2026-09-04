Минфин Украины: Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года
Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 г., заявил Euronews министр финансов республики Сергей Марченко.
По его словам, на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями. «Мы уже видим проблемы с ликвидностью и ожидаем дефицит средств в бюджете. Это означает, что нам, возможно, придется откладывать некоторые платежи, не связанные с конфликтом, из-за нехватки ликвидности. Это будет иметь последствия», – сказал Марченко.
Он отметил, что внешних кредиторов ситуация не затронет, однако последствия могут ощущаться на местном уровне, в том числе при строительстве укрытий и объектов инфраструктуры.
Марченко заявил, что готовит новый бюджет исходя из того, что конфликт продлится до 2027 г. По его словам, в бюджете сформируется дефицит финансирования в размере 32,6 млрд евро. Сопоставимые оценки, отметил министр, приводит и Международный валютный фонд (МВФ).
Министр также предложил рассмотреть новый украинский план по использованию около $300 млрд замороженных российских активов. По его словам, план предусматривает изменение схемы управления активами и должен снизить юридические риски для Бельгии и Euroclear. Ответственность за возможные судебные споры с Россией, заявил Марченко, должна распределяться между всеми 27 странами ЕС.
28 августа Bloomberg писал, что Украина сталкивается с углубляющимся дефицитом в финансировании обороны. Киев при этом пытается сохранить доступ к миллиардам долларов помощи, обещанной западными партнерами. По данным агентства, дефицит бюджета Украины в 2027 г., вероятно, окажется выше прежних прогнозов, что потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза.
1 сентября в Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза (ЕС) исключают возможность выплаты Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме, деньги предоставят в течение двух лет.