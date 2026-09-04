Минфин Украины: Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года

По его словам, на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями. «Мы уже видим проблемы с ликвидностью и ожидаем дефицит средств в бюджете. Это означает, что нам, возможно, придется откладывать некоторые платежи, не связанные с конфликтом, из-за нехватки ликвидности. Это будет иметь последствия», – сказал Марченко.