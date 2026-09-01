ЕС отверг выплату Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме
Страны Евросоюза (ЕС) исключают возможность выплаты Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме, деньги предоставят в течение двух лет. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью во время пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, ЕС понимает все нужды Киева и видит его потребности, но выделить деньги раньше не может. Также она подчеркнула, что ЕК сейчас сконцентрирован именно на этой задаче.
«Мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования. Эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет», – отметила Пиньо (цитата по ТАСС).
26 августа глава Евросовета Антониу Кошта сообщила, что ЕК работает над новой программой финансовой поддержки Украины, рассчитанной на период с 2028 г. Ее объем может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане ЕС на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.
15 июля газета Financial Times написала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства.