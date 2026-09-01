Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT372,2+0,59%CNY Бирж.12,938+1,39%IMOEX2 183,73+0,22%RTSI796,4+0,22%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,31+0,24%
Главная / Политика /

ЕС отверг выплату Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме

Сергей Пахомов

Страны Евросоюза (ЕС) исключают возможность выплаты Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме, деньги предоставят в течение двух лет. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью во время пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС понимает все нужды Киева и видит его потребности, но выделить деньги раньше не может. Также она подчеркнула, что ЕК сейчас сконцентрирован именно на этой задаче.

«Мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования. Эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет», – отметила Пиньо (цитата по ТАСС).

26 августа глава Евросовета Антониу Кошта сообщила, что ЕК работает над новой программой финансовой поддержки Украины, рассчитанной на период с 2028 г. Ее объем может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане ЕС на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.

15 июля газета Financial Times написала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь