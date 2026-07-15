FT: Украина будет тратить средства ЕС на комплектующие для БПЛА из Китая
Еврокомиссия (ЕК) дала Украине разрешение на частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро (общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро). Украина также будет расходовать средства на вооружения, произведенные компаниями ЕС, Канады или Великобритании. Остальные государства, союзные с ЕС, могут также заключить соглашение о партнерстве с Брюсселем. При этом доля других стран в сделке не должна быть больше 35%.
В условиях кредита предусмотрены исключения для ситуаций, когда необходимая Украине военная продукция не имеет аналогов в одобренном списке стран. В связи с этим страна сможет приобретать компоненты для БПЛА в Китае по согласованию с ЕК. Как отмечает FT, такое решение дает понять, что оборонная промышленность Евросоюза имеет дефицит возможностей.
11 июля The New York Times сообщила, что в Южной Германии работает завод европейского оборонного стартапа Helsing SE, который производит ударные беспилотники с ИИ для нужд ВСУ. Компания, созданная в 2021 г. выходцами из Palantir, Tesla и Apple, с конца 2024 г. поставила на Украину тысячи дронов-камикадзе HX-2 стоимостью около 17 500 евро каждый. Завод расположен в пригородном промкомплексе, его местонахождение скрывается, а рабочие проходят жесткую проверку. Предприятие может быть демонтировано и перемещено в течение суток в случае угрозы атаки.
30 июня представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных 5,9 млрд евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. По его словам, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. Уйвари отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся 900 млн евро.