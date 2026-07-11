NYT рассказала о секретном немецком заводе дронов для Украины

Компания, созданная в 2021 г. выходцами из Palantir, Tesla и Apple, с конца 2024 г. поставила на Украину тысячи дронов-камикадзе HX-2 стоимостью около 17 500 евро каждый. Завод расположен в пригородном промкомплексе, его местонахождение скрывается, а рабочие проходят жесткую проверку. Предприятие может быть демонтировано и перемещено в течение суток в случае угрозы атаки.