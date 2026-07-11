NYT рассказала о секретном немецком заводе дронов для Украины
В Южной Германии работает завод европейского оборонного стартапа Helsing SE, который производит ударные беспилотники с ИИ для нужд ВСУ, пишет The New York Times.
Компания, созданная в 2021 г. выходцами из Palantir, Tesla и Apple, с конца 2024 г. поставила на Украину тысячи дронов-камикадзе HX-2 стоимостью около 17 500 евро каждый. Завод расположен в пригородном промкомплексе, его местонахождение скрывается, а рабочие проходят жесткую проверку. Предприятие может быть демонтировано и перемещено в течение суток в случае угрозы атаки.
Как пишет издание, операторы управляют аппаратами с расстояния в десятки километров.
Финансирование стартапа резко выросло на фоне давления США на Европу по увеличению оборонных расходов. В новом раунде инвесторы готовы вложить $1,2 млрд, оценив компанию в $18 млрд. Параллельно Helsing разрабатывает первый беспилотный истребитель CA-1 Europa, который должен быть готов к 2029 г. Парламент ФРГ уже одобрил контракт на 220 млн евро на разработку систем ИИ для бундесвера.
The Wall Street Journal сообщала, что американские военные разрабатывают новые подходы к борьбе с дронами, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем.
Financial Times писала, что американские оборонные компании приступили к созданию модульных производственных линий для массового и недорогого выпуска ракет. Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который его создатели сравнивают с «моделью McDonald’s».
В июне замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и ЕС занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г.