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Еврокомиссия готовит 100 млрд евро поддержки Украины с 2028 года

Ксения Наумчик

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на период с 2028 г. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью агентству «Укринформ».

Объем новой финансовой поддержки Украины может составить 100 млрд евро.

Речь идет о семилетнем финансовом плане Евросоюза на 2028-2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.

30 июля Украина вновь получила транш от Евросоюза в размере 3,47 млрд евро. Всего в 2026 г. в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины.

15 июля на тот момент глава минобороны Украины Сергей Федоров сообщил о подписании двух соглашений с Евросоюзом, в результате чего украинские компании получили доступ к европейским оборонным программам. Помимо этого республика должна была получить новый грант в размере 300 млн евро. По его словам, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины.

Тогда же газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Издание отмечало, что Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро. Общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро.

23 апреля Евросоюз утвердил выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. Он делится на две части: оборонный компонент в 60 млрд евро и микрофинансовая помощь в 30 млрд.

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