Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,846+0,43%CHKZ16 800+5%MRKS0,39-2,38%IMOEX2 252,87+0,7%RTSI894,32+0,7%RGBI115,68+0,57%RGBITR776,85+0,58%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Евросоюз направил Украине 3,47 млрд евро

Ведомости

Украина вновь получила транш от Евросоюза в размере 3,47 млрд евро, заявил в Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.

«Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд. Всего в 2026 г. в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины», – написал он.

15 июля на тот момент глава минобороны Украины Сергей Федоров сообщил, что страна подписала два соглашения с Евросоюзом, в результате чего украинские компании получили доступ к европейским оборонным программам. Помимо этого республика должна была получить новый грант в размере 300 млн евро. По словам Федорова, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины.

В тот же день газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Издание отмечало, что Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро. Общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь