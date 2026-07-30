Евросоюз направил Украине 3,47 млрд евро
Украина вновь получила транш от Евросоюза в размере 3,47 млрд евро, заявил в Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.
«Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд. Всего в 2026 г. в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины», – написал он.
15 июля на тот момент глава минобороны Украины Сергей Федоров сообщил, что страна подписала два соглашения с Евросоюзом, в результате чего украинские компании получили доступ к европейским оборонным программам. Помимо этого республика должна была получить новый грант в размере 300 млн евро. По словам Федорова, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины.
В тот же день газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Издание отмечало, что Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро. Общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро.