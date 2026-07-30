Евросоюз направил Украине 3,47 млрд евро

15 июля на тот момент глава минобороны Украины Сергей Федоров сообщил, что страна подписала два соглашения с Евросоюзом, в результате чего украинские компании получили доступ к европейским оборонным программам. Помимо этого республика должна была получить новый грант в размере 300 млн евро. По словам Федорова, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины.