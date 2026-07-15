ЕС направит Украине 300 млн евро на технологии вооружения

По словам Федорова, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины. Он подчеркнул, что грант может покрывать до 100% расходов компаний. Кроме того, первое соглашение позволяет им создавать новые оборонные технологии совместно с ЕС, добавил и. о. министра.