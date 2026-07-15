ЕС направит Украине 300 млн евро на технологии вооружения
Украина подписала два соглашения с Евросоюзом (ЕС), в результате чего украинские компании получили доступ к европейским оборонным программам, а Киеву будет направлен новый грант в размере 300 млн евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Михаил Федоров в Telegram-канале.
«Украинские оборонные компании получат доступ к программам ЕС и грантовому финансированию на 300 млн евро», – написал он.
По словам Федорова, 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей Украины. Он подчеркнул, что грант может покрывать до 100% расходов компаний. Кроме того, первое соглашение позволяет им создавать новые оборонные технологии совместно с ЕС, добавил и. о. министра.
15 июля газета Financial Times сообщила, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. По данным издания, Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро (общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро).
30 июня представитель ЕК Балаш Уйвари говорил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных 5,9 млрд евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. По его словам, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование.