Через автомобильный мост на границе России и КНДР запустили движение
На границе между Россией и КНДР состоялась церемония открытия автомобильного моста между странами. Об этом пишет ТАСС.
В режиме видеоконференции премьер-министры России и КНДР Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт движению по автомобильному мосту, названному в честь офицера Красной армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Колонны машин двинулись с двух сторон, участники перерезали ленточку. Прозвучал салют в честь открытия объекта.
Первый автомобильный мост между двумя странами был построен над рекой Туманной в Приморском крае. Общая протяженность пограничного перехода составляет около 5 км, длина самого моста – немногим более 1 км. 30 апреля 2025 г. Мишустин и Пак Тхэ Сон в онлайн-режиме дали старт строительству моста. В апреле текущего года строители России и Северной Кореи состыковали пролеты моста.