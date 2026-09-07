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Главная / Политика /

Через автомобильный мост на границе России и КНДР запустили движение

Инна Шульгина
РИА Новости
РИА Новости

На границе между Россией и КНДР состоялась церемония открытия автомобильного моста между странами. Об этом пишет ТАСС.

В режиме видеоконференции премьер-министры России и КНДР Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт движению по автомобильному мосту, названному в честь офицера Красной армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Колонны машин двинулись с двух сторон, участники перерезали ленточку. Прозвучал салют в честь открытия объекта.‍

Первый автомобильный мост между двумя странами был построен над рекой Туманной в Приморском крае. Общая протяженность пограничного перехода составляет около 5 км, длина самого моста – немногим более 1 км. 30 апреля 2025 г. Мишустин и Пак Тхэ Сон в онлайн-режиме дали старт строительству моста. В апреле текущего года строители России и Северной Кореи состыковали пролеты моста.

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