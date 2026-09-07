Через автомобильный мост на границе России и КНДР запустили движение

Первый автомобильный мост между двумя странами был построен над рекой Туманной в Приморском крае. Общая протяженность пограничного перехода составляет около 5 км, длина самого моста – немногим более 1 км. 30 апреля 2025 г. Мишустин и Пак Тхэ Сон в онлайн-режиме дали старт строительству моста. В апреле текущего года строители России и Северной Кореи состыковали пролеты моста.