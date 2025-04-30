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Между Россией и КНДР появится автомобильное сообщение

Каким будет мост через реку Туманная
Инна Шульгина
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Совета министров КНДР Пак Тхэ Сон в режиме онлайн дали старт строительству первого автомобильного моста между двумя странами. Его возведут над рекой Туманной в Приморском крае. Протяженность моста составит около 1 км, будет две полосы движения. Работы планируется завершить через полтора года.

По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, который участвовал в установке памятной таблички в основание моста, работа над проектом велась с 2024 г. на площадке Минтранса. В том числе, в ней участвовали представители КНДР.

«Приняты основные проектные решения, потому что мост сам по себе не очень сложный, но будет строиться с двух сторон и его важно состыковать с корейской стороной», – отметил Старовойт, добавив, что необходимо будет также обновить более 100 км дороги до Владивостока.

  • Пропускать автомобили на будущий мост в России будут через новый пункт «Хасан».

  • Предполагается 10 полос движения.

  • Пропускная способность, по плану, составит 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки.

В настоящее время между Россией и КНДР на суше действует только железнодорожное сообщение. Строительство моста призвано укрепить дружественные отношения Москвы с Пхеньяном и нарастить товарооборот между странами, отметили в Минтрансе РФ.

Договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 г. 1 февраля 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому срок строительства моста через Туманную по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Подрядчиком определено ООО «Тоннельюжстрой» (Сочи).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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