Между Россией и КНДР появится автомобильное сообщение

Между Россией и КНДР появится автомобильное сообщениеКаким будет мост через реку Туманная
30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Совета министров КНДР Пак Тхэ Сон в режиме онлайн дали старт строительству первого автомобильного моста между двумя странами. Его возведут над рекой Туманной в Приморском крае. Протяженность моста составит около 1 км, будет две полосы движения. Работы планируется завершить через полтора года.
По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, который участвовал в установке памятной таблички в основание моста, работа над проектом велась с 2024 г. на площадке Минтранса. В том числе, в ней участвовали представители КНДР.
«Приняты основные проектные решения, потому что мост сам по себе не очень сложный, но будет строиться с двух сторон и его важно состыковать с корейской стороной», – отметил Старовойт, добавив, что необходимо будет также обновить более 100 км дороги до Владивостока.
Пропускать автомобили на будущий мост в России будут через новый пункт «Хасан».
Предполагается 10 полос движения.
Пропускная способность, по плану, составит 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки.
В настоящее время между Россией и КНДР на суше действует только железнодорожное сообщение. Строительство моста призвано укрепить дружественные отношения Москвы с Пхеньяном и нарастить товарооборот между странами, отметили в Минтрансе РФ.
Договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 г. 1 февраля 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому срок строительства моста через Туманную по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Подрядчиком определено ООО «Тоннельюжстрой» (Сочи).