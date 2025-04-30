Мишустин дал старт строительству моста, соединяющего РФ и КНДР

Мишустин дал старт строительству моста, соединяющего РФ и КНДРСооружение должно быть готово до 31 декабря 2026 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, говорится в сообщении правительства. Строение соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).
Предполагается, что мост будет построен через полтора года.
В конце марта о скором начале строительства моста через Туманную сообщал «РИА Новости» посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. На тот момент велись последние подготовительные работы.
Мишустин 1 февраля подписал распоряжение, согласно которому срок строительства моста через Туманную по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Строительством моста займется сочинское ООО «Тоннельюжстрой».
4 декабря 2024 г. вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. МИД РФ тогда заявлял, что действие соглашения поспособствует развитию многопланового взаимодействия РФ и КНДР «в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества».