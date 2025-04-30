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Мишустин дал старт строительству моста, соединяющего РФ и КНДР

Сооружение должно быть готово до 31 декабря 2026 года
Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, говорится в сообщении правительства. Строение соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Предполагается, что мост будет построен через полтора года.

В конце марта о скором начале строительства моста через Туманную сообщал «РИА Новости» посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. На тот момент велись последние подготовительные работы.

Мишустин 1 февраля подписал распоряжение, согласно которому срок строительства моста через Туманную по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г. Строительством моста займется сочинское ООО «Тоннельюжстрой».

4 декабря 2024 г. вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. МИД РФ тогда заявлял, что действие соглашения поспособствует развитию многопланового взаимодействия РФ и КНДР «в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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