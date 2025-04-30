Мишустин дал старт строительству моста, соединяющего РФ и КНДР

4 декабря 2024 г. вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. МИД РФ тогда заявлял, что действие соглашения поспособствует развитию многопланового взаимодействия РФ и КНДР «в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества».