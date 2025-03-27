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Посол РФ в КНДР: строительство моста через реку Туманная скоро начнется

Ведомости

В скором времени Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально начнут строить автомобильный мост через реку Туманная в Приморском крае, ведутся последние подготовительные работы. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в беседе с «РИА Новости».

«Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники», – сказал Мацегора.

По его словам, «ждать осталось недолго». Посол назвал будущий мост «самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия». Мацегора добавил, что у РФ и КНДР также есть много других «больших и малых» перспективных двусторонних проектов.

1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что строительство моста из КНДР в Россию планируется к 2027 г. Согласно документу, срок по госконтракту определен до 31 декабря 2026 г., а строительством моста займется сочинская компания ООО «Тоннельюжстрой».

4 декабря 2024 г. начал действовать договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. В документе прописано, что страны намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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