Посол РФ в КНДР: строительство моста через реку Туманная скоро начнется

По его словам, «ждать осталось недолго». Посол назвал будущий мост «самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия». Мацегора добавил, что у РФ и КНДР также есть много других «больших и малых» перспективных двусторонних проектов.