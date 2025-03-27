Посол РФ в КНДР: строительство моста через реку Туманная скоро начнется
В скором времени Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально начнут строить автомобильный мост через реку Туманная в Приморском крае, ведутся последние подготовительные работы. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в беседе с «РИА Новости».
«Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники», – сказал Мацегора.
По его словам, «ждать осталось недолго». Посол назвал будущий мост «самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия». Мацегора добавил, что у РФ и КНДР также есть много других «больших и малых» перспективных двусторонних проектов.
4 декабря 2024 г. начал действовать договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи. В документе прописано, что страны намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран».