Россия и КНДР состыковали пролеты моста через реку Туманная
Строители России и Северной Кореи состыковали пролеты строящегося автомобильного моста через реку Туманная. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» вблизи моста у приморского поселка Хасан оборудуют автомобильный пункт пропуска. Когда мост будет открыт, расстояние от Владивостока до приграничного города Раджин составит 320 км. Пропускная способность перехода составит до 300 машин в день.
«Это позволит увеличить объемы взаимной торговли, расширить культурные и туристические связи», – отметил Кожемяко.
30 апреля 2025 г. премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель совета министров КНДР Пак Тхэ Сон в онлайн-режиме дали старт строительству первого автомобильного моста между двумя странами над рекой Туманной в Приморском крае. Общая протяженность пограничного перехода достигнет около 5 км, длина самого моста – немногим более 1 км.