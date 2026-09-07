Politico: Каллас отменила запуск группы обороны ЕС
Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас отменила создание высокоуровневой группы ЕС по обороне из-за давления со стороны европейских стран. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Некоторые государства-члены считают, что это неправильный путь в данный момент. После некоторых обсуждений с министрами мы решили не продолжать инициативу, рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», – заявил собеседник агентства.
По данным издания, Каллас за кулисами ведет борьбу против попыток Франции и Германии реформировать возглавляемую ею Европейскую службу внешних действий (EEAS). Эти планы теоретически должны были бы усилить роль главы евродипломатии, но союзники Каллас опасаются, что таким образом Еврокомиссия (ЕК) сможет взять на себя больший контроль над внешней политикой.
Инициатива главы евродипломатии по созданию группы высокого уровня, которая, по ее словам, должна была закрыть бреши в обороне ЕС, оценивалась некоторыми дипломатами как ее попытка сопротивления.
11 июня газета Financial Times сообщила, что в странах ЕС обсуждают масштабную реформу EEAS. Дискуссия связана с недовольством эффективностью работы дипломатической службы ЕС и ее координацией с национальными внешнеполитическими ведомствами.