Politico: Каллас отменила запуск группы обороны ЕС

По данным издания, Каллас за кулисами ведет борьбу против попыток Франции и Германии реформировать возглавляемую ею Европейскую службу внешних действий (EEAS). Эти планы теоретически должны были бы усилить роль главы евродипломатии, но союзники Каллас опасаются, что таким образом Еврокомиссия (ЕК) сможет взять на себя больший контроль над внешней политикой.