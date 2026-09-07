ЦИК аннулировал регистрацию коммуниста Бондаренко на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко из-за административного правонарушения. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей», присутствовавший на заседании ЦИК.
Решение было принято ввиду п. 5 ч. 8 ст. 4 закона о выборах, согласно которому нельзя избрать депутатом Думы человека, подвергнутого административному наказанию, предусмотренному ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Сам Бондаренко на заседании не присутствовал.
Представитель КПРФ Георгий Камнев призвал прекратить отстранение депутатов партии на выборах в Госдуму. Он отметил, что кандидатов судят за публикации восьмилетней давности, когда соответствующих законов еще не было. Кроме того, аккаунт, на котором было выложено видео, не принадлежит Бондаренко, утверждает он.
21 августа сотрудники полиции задержали Бондаренко в Саратове и доставили в Октябрьский районный суд. Ему инкриминировали ст. 20.3 КоАП РФ.