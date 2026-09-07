ЦИК аннулировал регистрацию коммуниста Бондаренко на выборах в Госдуму

Представитель КПРФ Георгий Камнев призвал прекратить отстранение депутатов партии на выборах в Госдуму. Он отметил, что кандидатов судят за публикации восьмилетней давности, когда соответствующих законов еще не было. Кроме того, аккаунт, на котором было выложено видео, не принадлежит Бондаренко, утверждает он.