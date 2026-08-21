В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко

Первый заместитель представителя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что неделю назад на Бондаренко был составлен протокол из-за его фейкового аккаунта, где была размещена экстремистская символика. При этом, Афонин подчеркнул, что депутат облдумы не связан с этим аккаунтом, а его официальные соцсети верифицированные и на них нет противоправных материалов.



Афонин также пояснил, что Бондаренко на прошедших выходных написал свои возражения по протоколу. Делом также занимается Генпрокуратура, так как депутат выдвигается в Госдуму.



«Будем юридически бороться», – заявил первый зампред КПРФ.



Он добавил, что для того, чтобы снять Бондаренко с выборов, нужно будет дождаться вступления наказания в силу. Пока Бондаренко «будет продолжать работать как кандидат», заключил Афонин.