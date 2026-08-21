В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко

В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы Николая БондаренкоЕго обвинили в пропаганде экстремистской символики
В Саратове задержан кандидат в депутаты Госдумы, бывший депутат местной облдумы от КПРФ Николай Бондаренко. Его доставили в Октябрьский районный суд города. Об этом он сообщил «Ведомостям».
«Меня задержали, 10 сотрудников полиции доставили принудительно в суд», – рассказал он.
Ему инкрминируется ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
Первый заместитель представителя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что неделю назад на Бондаренко был составлен протокол из-за его фейкового аккаунта, где была размещена экстремистская символика. При этом, Афонин подчеркнул, что депутат облдумы не связан с этим аккаунтом, а его официальные соцсети верифицированные и на них нет противоправных материалов.
Афонин также пояснил, что Бондаренко на прошедших выходных написал свои возражения по протоколу. Делом также занимается Генпрокуратура, так как депутат выдвигается в Госдуму.
«Будем юридически бороться», – заявил первый зампред КПРФ.
Он добавил, что для того, чтобы снять Бондаренко с выборов, нужно будет дождаться вступления наказания в силу. Пока Бондаренко «будет продолжать работать как кандидат», заключил Афонин.
Бондаренко возглавляет объединенную территориальную избирательную группу, в которую вошли Удмуртия и Пермский край, на выборы в Госдуму в 2026 г.
В июле 2025 г. он был избран членом Центрального комитета КПРФ. В ноябре 2025 г. назначен председателем экспертного совета при ЦК КПРФ по информационным технологиям. Был депутатом Саратовской облдумы VI созыва, но в 2022 г. досрочно лишен мандата из-за претензий прокуратуры к декларированию доходов от YouTube-канала.
В ходе президентских выборов 2024 г. являлся доверенным лицом кандидата от КПРФ Николая Харитонова.